شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم الشهيد.. وكيل صحة الشرقية يثمن الدور البطولي لشهداء مصر والجيش الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ذكري يوم الشهيد المصري والموافق التاسع من شهر مارس من كل عام، ثمن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدور البطولي لشهداء الوطن من أبناء الشعب المصري، وأبناء محافظة الشرقية، من رجال القوات المسلحة، والشرطة المصرية، وشهداء الجيش الأبيض من الفرق الطبية بالمنظومة الصحية بمحافظات مصر عامة، وبمحافظة الشرقية خاصة، والذين ضربوا أروع المثل في التضحية والفداء، من أجل الحفاظ علي وطننا الغالي وشعب مصر العظيم، وضحوا بأنفسهم في سبيل العزة والكرامة.

أعرب وكيل وزارة الصحة بالشرقية عن فخره بأشرف دماء سالت دفاعًا عن تراب هذا الوطن، وحفاظا علي صحة أبناءه، مؤكداً أن الشهيد هو رمز للفخر والكرامة والاعتزاز عبر جميع العصور، مقدماً الشكر والتقدير لجميع العاملين بالقطاع الصحي لجهودهم المخلصة والعطاء المستمر في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، والذي إجتاح العالم أجمع منذ العام الماضي معلنا حرباً جديدة أمام البشرية، مؤكداً أن أي كلمة شكر لا توافي حقكم، وداعيا المولي عز وجل أن يحفظ مصر وقائدها وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء، وأن يرحم جميع شهداء الوطن الأبرار، وتحيا مصر.