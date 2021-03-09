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ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا في المنيا.. مسؤول بالصحة يحذر المواطنين بعد 99 مسحة إيجابية

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سعيد نافع 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا في المنيا.. مسؤول بالصحة يحذر المواطنين بعد 99 مسحة إيجابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تحاليل المسحات بمعامل وزارة الصحة ، ايجابية 99 مسحة لمواطنين من مدن وقري المنيا ، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا .

وقال مسؤول بمديرية الصحة بالمحافظة، إن من بين المسحات الايجابية، أطباء حاليين وسابقين، صيادلة، أمناء شرطة، ربات منازل، عاملين بالدولة.

وحذر مسئول الصحة ، المواطنين من التخلي عن الإجراءات الوقائية والاحترازية ، والتواجد بالتجمعات، مؤكداً ارتفاع معدلات الإصابة بالوباء.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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