شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تعلق على واقعة التحرش بـ طفلة المعادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت دار الافتاء المصرية فتوي حول التحرش الجنسي بالأطفال بعد واقعة التحرش بطفلة المعادي التي وقعت أمس.

وذكرت الصفحة الرسمية للدار على «فيسبوك»: «التحرش الحنسي بالأطفال كبيرة من كبائر الذنوب تنأى عنها كل الفطر السوية، وانتهاك صارخ للقيم الإنسانية في المجتمع، فهو قتل للطفولة، وانتهاك للبراءة، وهو -إلى كونه فعلًا فاحشًا- غدر وخيانة».

أضافت: «على أولي الأمر أن يتصدوا لهذه الجريمة النكراء بكل حزم وحسم، وأن يأخذوا بقوة على يد كل من تُسَوِّل له نفسُه تلويثُ المجتمع بهذا الفعل المشين».

واختتمت بيانها بهاشتاج «المتحرش بالاطفال مجرم».