شكرا لقرائتكم خبر عن فض سوق «الوفاء» الشعبي غرب الإسكندرية لمواجهة كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ حي العامرية ثان في الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة، اليوم الثلاثاء، حملة لفض سوق قرية الوفاء، وذلك منعا للتجمعات وانتشار فيروس كورونا.

وتأتي الحملة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، حفاظا على سلامة المواطنين.

ومن جانبه، قال محمود بريك، رئيس حي العامرية ثان، إن الحملة شملت إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بطريق الكافوري، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، أسفرت الحملات التي تشنها أحياء غرب وشرق الإسكندرية، لمراقبة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية، عن توقيع غرامات على منشأتين و14 شخصا، لعدم ارتداء الكمامة.

لمكافحة كورونا.. فض سوق "الوفاء"الشعبى غرب الإسكندرية لمواجهة كورونا- صور

لمكافحة كورونا.. فض سوق "الوفاء"الشعبى غرب الإسكندرية لمواجهة كورونا- صور

لمكافحة كورونا.. فض سوق "الوفاء"الشعبى غرب الإسكندرية لمواجهة كورونا- صور

لمكافحة كورونا.. فض سوق "الوفاء"الشعبى غرب الإسكندرية لمواجهة كورونا- صور

لمكافحة كورونا.. فض سوق "الوفاء"الشعبى غرب الإسكندرية لمواجهة كورونا- صور

لمكافحة كورونا.. فض سوق "الوفاء"الشعبى غرب الإسكندرية لمواجهة كورونا- صور

لمكافحة كورونا.. فض سوق "الوفاء"الشعبى غرب الإسكندرية لمواجهة كورونا- صور