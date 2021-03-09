شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الشرقية»: فحص 3700 رأس ماشية ضد «البروسيلا» و«السل البقري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية، بالإشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات، قامت خلال شهر فبراير الماضي، بإجراء الفحص لـ 2005 رأس ماشية ضد البروسيلا، وفحص 1695 رأس ضد السل البقري بمختلف مراكز وقرى المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن عمليات الفحص جاءت إسهاماً من المديرية لاكتشاف أي حالات مصابة سواء بالسل أو البروسيلا، وهي من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان، مؤكداً إستمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان، لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية، لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة في الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.