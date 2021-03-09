شكرا لقرائتكم خبر عن التموين : حملات يومية للتأكد من انتظام وانضباط صرف الدعم للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مديرو المديريات أنهم يّسرون يوميًا حملات على منافذ صرف السلع التموينية والمخابز للتأكد من انتظام وانضباط صرف الدعم إلى مستحقيه وأكدت أن الحملات تأتي تنفيذاَ لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية للاطمئنان على السلع المقدمة للمواطن على المنظومة التموينية وكذا الخبز أيضًا

وفي هذا الصدد، أعلنت مديرية تموين الأقصر عن تحرير 191 مخالفة تموينية منها 70 مخالفة بالمخابز نقص وزن وخبز غير مطابق للمواصفات وتوقف عن الإنتاج كما تم تحرير 114 قضية تموينية بالأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية وإدارة أنشطة بدون ترخيص إضافة إلى تحرير 7 محاضر أنشطه المواد البترولية المستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود

وفي محافظة الإسكندرية أعلنت المديرية عن تحرير عدد محاضر استيلاء على المال العام لعدد 7 بقالين بإجمالي 7.237.116 جنية.

وأعلنت مديرية تموين المنيا عن تحرير 19 محضر منها 5 محاضر عدم إعطاء بون صرف، و4 محاضر عدم إعلان 3 محاضر نقص وزن.

وأعلنت مديرية تموين الشرقية عن تحريرها عدد كبير من المحاضر لمنافذ صرف السلع التموينية وصل إلى 120 محضر منها 20 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و2 محضر تصرف بقيمة 5800 جنية، وكذلك عدد 11 محضر عدم الإعلان عن وصول المقررات التموينية، و8 محضر عدم ممارسة، وعدد 2 محضر تجميع بقيمة 9037 جنية، و2 محضر بيع بأعلى من السعر، كل هذه القضايا تم تحويلها إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونيًا