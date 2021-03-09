شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يُعلن إطلاق الموقع الإلكتروني المطور للوزارة: يرتكز على تيسير الحصول على المعلومات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية الثلاثاء، إطلاق الموقع الإلكترونى الرسمي لوزارة المالية بشبكة الإنترنت www.nof.gov.eg في نسخته الجديدة، بعد تطويره شكلاً ومضمونًا، بأحدث التقنيات التكنولوجية مع مراعاة التأمين القياسية؛ بما يُسهم في إتاحة المعلومات والبيانات والتشريعات والمؤشرات والإصدارات المالية المعتمدة والموثقة للخبراء المتخصصين والمستثمرين والمؤسسات الدولية؛ من أجل إطلاعهم على التطورات الإيجابية للاقتصاد المصري والجهود المبذولة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار من خلال استعراض المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومات المالية، ومنظومتي الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية وغيره من الإصلاحات الهيكلية، على النحو الذي يُساعد أيضًا في إشراك المواطن المصري في سياسات المالية العامة للدولة، وتعميق الوعى الوطنى بما يتحقق من منجزات غير مسبوقة، خاصة الآثار الإيجابية للإصلاح الاقتصادي في مواجهة جائحة كورونا بما يتسق مع المشروع الاستراتيجى لرقمنة الدولة، والانتقال التدريجى إلى مصر الرقمية

وذكر بيان لوزارة المالية أن الموقع الإلكترونى المطور للوزارة، يرتكز على تيسير سُبل التصفح الإلكترونى، والحصول على المعلومات؛ من أجل تنمية الوعى الوطنى ماليًا، واقتصاديًا، وتشريعيًا، لافتًا إلى أن هذا الموقع يُتيح خدمات حكومية وأخرى للمواطنين وإعلان المنح الدراسية، وخدمات معلوماتية عن «سلطة التصديق الإلكتروني»، و«السجل العام للمحاسبيين والمراجعين»، إضافة إلى إمكانية الاشتراك بنظام الإخطارات أو الإشعارات، وإطلاق نظام جديد لتلقى الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا، واستعراض الإحصائيات وأهم المبادرات والفعاليات التي تتبناها الوزارة.

أشار البيان إلى أن الموقع الإلكتروني الجديد يتضمن إلقاء الضوء على الرؤية العامة للوزارة، وأهدافها، واستراتيجيتها، وأهم الإنجازات التي حققتها، و رؤية مصر ٢٠٣٠ التي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة؛ لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات.

أوضح البيان أنه سيتم إتاحة كل البيانات الصحفية، والتقارير الإعلامية، والمحتوى المرئى المتضمن: «المحتوى التليفزيونى، والأفلام المنتجة، والحملات الإعلانية» على الموقع الإلكتروني الجديد، إضافة إلى إتاحة نماذج للاستبيان للمشاركة المجتمعية الفعَّالة.