شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الأقصر : لا شكاوى من امتحانات الإنجليزي والكيمياء للصف الثاني الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى طلاب الصف الثاني الثانوي بمدارس الأقصر اليوم من امتحان الإنجليزى والكيمياء وسط سعادة غامرة من الطلاب والطالبات بختام الامتحانات.

وقال محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الأقصر إن امتحانات الصف الثانى الثانوى بمدارس المحافظة جاءت مباشرة لجميع الأسئلة، في الامتحان لمادتى الانجليزى والكيمياء، مضيفا أن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى عن مستوى الامتحانات أو أي مشكلات تقنية.

وأضاف أن الامتحانات بمدارس المحافظة سارت بشكل هادئ، مع عدم وجود أي معوقات أو مشكلات في نظام الامتحان داخل ال ٣٣ مدرسة التي تمت فيها الامتحانات إلكترونيا، مؤكدا على انتشار لجان المتابعة بجميع الإدارات لمتابعة سير الامتحانات بكل المدارس وإبلاغ غرفة العمليات اولا بأول.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في الأقصر إلى أنه تم توفير الجو المناسب للطلاب أثناء أداء الامتحانات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل كامل حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين، لافتا إلى أنه تم اتباع القواعد المنظمة للامتحانات داخل اللجان وتطبيق القانون بحزم في حالة مخالفة تلك التعليمات.