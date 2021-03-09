شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول بآداب الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد محمد عبدالسلام عميد كلية الآداب بجامعة الفيوم أن الامتحانات في الأيام الأولى من هذا الأسبوع، جاءت وفقا لقدرات الطالب المتوسط، فضلاً عن أنها جاءت من المناهج الدراسية التي تم تدريسها للطلاب خلال الفصل الدراسي الأول.

وأوضح عميد الكلية أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأن الامتحانات حتي الآن منذ انطلاقها مطلع الأسبوع الجاري السبت الماضي، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة أعمال الامتحانات بالكلية تتابع لحظيًا ما يتم من إجراءات، وخطوات تتعلق بالامتحانات، مشيرًا إلى أنه لم يتم رصد أي حالات مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا حتى الآن بين الطلاب في الامتحانات.

أضاف عميد الكلية أن الامتحانات تسير بطريقة صحيحة، مع وضع لوحات استرشادية على جميع اللجان، تضم الأسماء وأرقام الجلوس، مؤكدة على أن الامتحانات تعتمد على تطبيق الورقة الامتحانية، التي تتوافق مع المعايير من حيث الشكل والموضوع، وأن أسئلة الامتحان من المنهج المقرر.

أشار دكتور أحمد محمد عبدالسلام إلى التزام الطلاب بقواعد ونظم الامتحانات، ومنها عدم السماح بالدخول بالتليفون المحمول داخل اللجنة، وإرتداء الكمامة الواقية، والحضور مبكرا لعدم التزاحم، بجانب دخول الطالب بتحقيق الشخصية، مشددة على الاهتمام والمتابعة الدائمة بأعمال التطهير والتعقيم وجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب، وجميع العاملين بالكلية.