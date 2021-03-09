شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مسن في مستشفي العريش العام متأثرًا بإصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي مسن في مستشفي العريش العام، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد حالات الوفاة بشمال سيناء إلى 109 حالة منذ بداية الجائحة.

قال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينة العريش، بحضور عدد قليل من أفراد أسرته.

من جانبه، قال الدكتور حاسم حمدي، مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أن حالة الوفاة لرجل في الواحدة والسبعين من العمر، من مدينة العريش، وتوفي داخل قسم العزل في مستشفي العريش العام متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.