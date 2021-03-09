شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بـ «القصير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، على استمرار تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة بلغت ٣٧٨طلبًا.

وكان رئيس مدينة القصير قد وجه العاملين بالمركز بتقديم جميع التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي ودون أي أعباء، وذلك بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعة المركز وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار في حالة الازدحام داخل المركز.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، أشار إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح، لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقًا للقانون، معلنًا مد مهلة التقديم بطلبات التصالح حتى نهاية مارس الحالى .