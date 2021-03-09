شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشيد بتضحيات الأطقم الطبية في مواجهة كورونا: «ستبقى خالدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتضحيات الأطقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا، مشددا على أن ما يقوم به الأطقم الطبية في مواجهة تلك الجائحة سيبقى خالدا.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والتي جاءت تحت عنوان «لولاهم ما كنا هنا» وذلك بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وقال الرئيس السيسي إننا نسعى لتغيير حياة المصريين للأفضل من خلال مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف، مشددا على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعامل مع قضية ضبط البناء باستهانة.