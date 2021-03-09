شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من وكالة الفضاء المصرية يزور معامل الجامعة اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب، إن وفد من وكالة الفضاء المصرية، برئاسة الدكتور محمد خليل عراقى، أجرى زيارة ميدانية، شملت بعض المعامل المتخصصة في الجامعة، وتم الاطلاع خلالها على الإمكانيات المعملية والبحثية المتميزة بالجامعة، مما يؤهلها للقيام بتصنيع بعض أجزاء من «الكيوب سات» للاقمار الصناعية الصغيرة.

وأوضح أنه تم الاتفاق بالفعل على بداية تصنيع بعض الأجزاء من«الكيوب سات»، على أن يقوم فريق من الجامعة اليابانية بدراسة التصميمات وعمل نموذج أولي لهذا الغرض.

وأشار إلى أنه سيتم منح الطلاب والمهندسين حديثى التخرج تدريبا عمليا في مجال الفضاء مع فهم واستكشاف المفاهيم الرئيسية لتصميم النظم الالكترونية والنظم الميكانيكية والبرمجيات المرتبطة بهما، بالاضافة إلى عمليات هندسة النظم لكافة الأنظمة الفرعية ووظائف المركبة الفضائية بشكل عام .

وقال أن معمل الأقمار التعليمية يتكون من أربعة وحدات رئيسية هي نموذج قمر صناعي تعليمي لتطبيقات (الاتصالات – الاستشعار من البعد – البيئة الفضائية) وأجهزة محاكاة تشغيل واختبار الاقمار الصناعية ومعدات تشغيل التجارب العلمية على القمر الصناعي التعليمي ووحدة محاكاة المحطة الأرضية مع برمجيات تشغيل القمر التعليمي وتطبيقاته المختلفة.