شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف مدير جديد لمستشفى القرنة المركزي بغرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، الدكتور مصطفى حفني لبيب للعمل مديراً لمستشفى القرنة المركزي، والتى تقع غرب الأقصر، وتخدم قرى البرى الغربي حتى حدود محافظة قنا الغربية.

و يذكر أن الدكتور مصطفي حفني قد تم تكليفه للعمل نائب مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الشؤون الصحية، كما تولي إدارة مستشفي القرنة المركزي من قبل في الفترة من عام ٢٠١٣ وحتى عام ٢٠١٦.