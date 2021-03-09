شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي : مصر تشهد ميلاد جمهورية جديدة مع افتتاح العاصمة الادارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تشهد ميلاد دولة جديدة وجمهورية جديدة مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، مشددا على «أننا نسعى لتغيير واقع المصريين للأفضل».

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والتي جاءت تحت عنوان «لولاهم ما كنا هنا» وذلك بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وقال الرئيس السيسي إننا نسعى لتغيير حياة المصريين للأفضل من خلال مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف، مشددا على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعامل مع قضية ضبط البناء باستهانة.

ودعا الرئيس السيسي المصريين إلى الحفاظ على الوطن وإعلائه وتجنب الإضرار به، مشددا على أنه يجب على أهلها الموجودين أن يعلوا من شأن مصر ويحافظوا عليها ولا يخربونها، حتى لا تضيع التضحيات التي قدمها الشهداء على مدى 7- 8 سنوات هباء.. وخاطب الرئيس السيسي الشعب المصري قائلا «عندما طلبتم تغيير الواقع الذي كان موجودا.. طالبناكم بتفويضنا لمكافحة الإرهاب».

وأشار الرئيس السيسي إلى أن هذا الإجراء الذي تم في 2013 كان له ثمن كبير للغاية على الشعب المصري، داعيا للتضحية من أجل مصر، مؤكدا أن «الجيش شعب مصر.. والشرطة شعب مصر.. وكل إنسان يضحي من أجلها من شعبها».

وقال إن «الشهداء قدموا أرواحهم لكي تعيش مصر»، مشيرا إلى أن سيرة الشهيد توجه لنا رسالة واحدة أكررها دائما وهي ضرورة الحفاظ على بلدنا.

وأضاف: «إن سيرة الشهيد تقول لنا رسالة واحدة، أكررها دائما خلوا بالكم من بلدكم الشهداء صعدت أرواحهم عند ربهم وقدموا دماءهم لكي يعيش البلد، بخير أصحابها».

وتابع أن الرسالة المستقاة من تضحيات الشهداء والمصابين في سبيل الوطن هي أن دماء وأرواح الشهداء قٌدمت من أجل أن تبقى مصر دولة وأنه لا يوجد سبب للعمل على ضياع الدولة.

وأكد الرئيس أن أرض مصر لا يمكن أن تنضب من الأبطال، موجها التحية والاحترام والتقدير لشهداء مصر، مشيرا إلى أن ما يسطره أبناء مصر من تضحيات سيتوقف التاريخ أمامه إجلالا واحتراما.

وأضاف أن «يوم الشهيد» مناسبة للقاء أسر الشهداء، موجها تحية إجلال وتعظيم لرجال القوات المسلحة البواسل لما يحملونه من شرف الحفاظ على مقدرات الوطن.. ومشيدا بتضحيات الأطقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا، ومشددا على أن ما تقوم به الأطقم الطبية في مواجهة تلك الجائحة سيبقى خالدا.