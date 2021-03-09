شكرا لقرائتكم خبر عن بدء قداس تذكار البابا كيرلس السادس بدير مارمينا العجائبي.. وتطييب رفات القديس المتنيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت طقوس صلاة القداس الالهى في دير مارمينا العجائبى في الكينج مريوط غرب الاسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمشاركة الآباء الاساقفة ورهبان الدير.

واستضاف الدير صلاة القداس بمناسبة احياء الذكرى الخمسين للبابا كيرلس السادس البابا رقم 116 في تاريخ بابوات الكنيسة القبطية المصرية، وفى اطار الاحتفال باليوبيل الذهبى للقديس المتنيح الذي تم الاعتراف بقداسته من قبل المجمع المقدس في 2013.

واستبق البابا تواضروس صلاة القداس، تطييب رفات القديس المتنيح بمقر المقبرة التي تحوي جسد القديس البابا كيرلس السادس في مزاره بدير الشهيد مار مينا العجائبي بمريوط.

بدء قداس تذكار البابا كيرلس السادس في "مارمينا العجائبى" .. وتطييب رفات القديس المتنيح (صور)

بدء قداس تذكار البابا كيرلس السادس في "مارمينا العجائبى" .. وتطييب رفات القديس المتنيح (صور)

بدء قداس تذكار البابا كيرلس السادس في "مارمينا العجائبى" .. وتطييب رفات القديس المتنيح (صور)