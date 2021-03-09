شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة أعمال النظافة في قرى سيدي سالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وتعليمات شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم بضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة وأعمال الرش والتطهير ومتابعة الوحدات الصحية.

قام سعد حموده سعد، رئيس قرية القن بمتابعة أعمال النظافة بنطاق الوحده المحلية بقرية القن بقري شوغي و أبو متولى التابعين للوحدة المحلية بقريه القن، وأكد شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم على ضرورة الاهتمام بتطهير وتعقيم الأبنيه والشوارع بمدينة سيدي سالم وقراها في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وكذلك التخلص من أكوام القمامة.

كما تم متابعة رش وتعقيم مبني المعهد الاعدادي الأزهري بقرية القن قبل دخول الطلبة امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري.

كما تم المرور على الوحدة الصحية بعقله البحريه لمتابعة توافر الأدوية وكذا نظافة المبنى ودورات المياه ومتابعة تطعيم الاطفال ضد الحصبة الألماني، والاطمئنان على الخدمة المقدمة للمواطنين.

سيدي سالم

سيدي سالم

سيدي سالم

سيدي سالم

سيدي سالم

سيدي سالم

سيدي سالم

سيدي سالم

سيدي سالم

سيدي سالم