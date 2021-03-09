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الرئيس السيسى بالندوة التثقيفية: "الشهداء قدموا دمهم علشان البلد تعيش"

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد: "كلنا متأثرين بالموقف.. وكلام كل أسرة شهيد وآلامهم مش هنقدر مهما عملنا نخففه.. وسيرة الشهيد بتقولنا حاجة واحدة بس خلوا بالكم من بلدكم".

وأضاف الرئيس: "الناس دى راحت وقدمت دمها علشان البلد تعيش بخير أصحابها وأهلها يكبروها ويعلوها ويحافظوا عليها وميخربوهاش.. وإلا يبقا كل تضحية اتقدمت من 8 سنين مكنتش في مكانها".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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