شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى بالندوة التثقيفية: "الشهداء قدموا دمهم علشان البلد تعيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد: "كلنا متأثرين بالموقف.. وكلام كل أسرة شهيد وآلامهم مش هنقدر مهما عملنا نخففه.. وسيرة الشهيد بتقولنا حاجة واحدة بس خلوا بالكم من بلدكم".

وأضاف الرئيس: "الناس دى راحت وقدمت دمها علشان البلد تعيش بخير أصحابها وأهلها يكبروها ويعلوها ويحافظوا عليها وميخربوهاش.. وإلا يبقا كل تضحية اتقدمت من 8 سنين مكنتش في مكانها".