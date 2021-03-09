الرئيس السيسي يشيد بأداء الحكومة فى إدارة أزمة وتداعيات جائحة كورونا

وقال الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة: "أوجه تحية خالصة خاصة للحكومة المصرية وكافة مؤسسات الدولة، على ما تقوم به من أداء متميز ضربت به المثل في قدرتها على إدارة الأزمات بحكمة، وتوفيرها كافة المستلزمات الطبية واللوجيستية للمواطنين للتعايش مع تداعيات جائحة كورونا".

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع