شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشيد بأداء الحكومة فى إدارة أزمة وتداعيات جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للحكومة، للجهود التى بذلتها فى إدارة تداعيات أزمة كورونا.
وقال الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة: "أوجه تحية خالصة خاصة للحكومة المصرية وكافة مؤسسات الدولة، على ما تقوم به من أداء متميز ضربت به المثل في قدرتها على إدارة الأزمات بحكمة، وتوفيرها كافة المستلزمات الطبية واللوجيستية للمواطنين للتعايش مع تداعيات جائحة كورونا".