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الرئيس السيسى: افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة إعلان جمهورية جديدة

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة يمثل إعلان جمهورية جديدة وميلاد دولة جديدة.  

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "مش سايبين المحافظات ونتحرك في كل الاتجاهات.. وكل فئات المجتمع مثقفين وفنانين يجهزوا لده.. من أول أسوان حتى العلمين والمنصورة الجديدة والعاصمة الجديدة".

وتابع الرئيس السيسى: "الموضوع مش مبانى وده تطوير كبير احنا بنعمله.. افتتاح العاصمة الجديدة إعلان الجمهورية الجديدة".

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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