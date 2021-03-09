شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة إعلان جمهورية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة يمثل إعلان جمهورية جديدة وميلاد دولة جديدة.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "مش سايبين المحافظات ونتحرك في كل الاتجاهات.. وكل فئات المجتمع مثقفين وفنانين يجهزوا لده.. من أول أسوان حتى العلمين والمنصورة الجديدة والعاصمة الجديدة".

وتابع الرئيس السيسى: "الموضوع مش مبانى وده تطوير كبير احنا بنعمله.. افتتاح العاصمة الجديدة إعلان الجمهورية الجديدة".