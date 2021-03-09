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الرئيس يشيد بالطواقم الطبية: ما يقدمه هؤلاء الأبطال سيبقى خالدا فى الذاكرة

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القاهرة - سامية سيد - أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأداء الطواقم الطبية فى مواجهة جائحة ، موضحًا أن ما يقدمه هؤلاء الأبطال من تضحيات سيبقى خالدا فى الذاكرة.

 

وقال الرئيس خلال الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة: "الدور الكبير والمتعاظم الذى يؤديه بكل تفان وإخلاص أبناؤنا الذين يعملون فى المجال الطبى لمحاربة وباء فيروس كورونا .. ما يقوم به هؤلاء الأبطال من جهد كبير لتوفير الراحة والطمانية للمرضى سيبقى خالدا فى ذاكرة شعبنا".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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