شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يشيد بالطواقم الطبية: ما يقدمه هؤلاء الأبطال سيبقى خالدا فى الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأداء الطواقم الطبية فى مواجهة جائحة كورونا، موضحًا أن ما يقدمه هؤلاء الأبطال من تضحيات سيبقى خالدا فى الذاكرة.

وقال الرئيس خلال الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة: "الدور الكبير والمتعاظم الذى يؤديه بكل تفان وإخلاص أبناؤنا الذين يعملون فى المجال الطبى لمحاربة وباء فيروس كورونا .. ما يقوم به هؤلاء الأبطال من جهد كبير لتوفير الراحة والطمانية للمرضى سيبقى خالدا فى ذاكرة شعبنا".