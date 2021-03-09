شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يقدم التحية العسكرية لنجل الشهيد مصطفى عبيدو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية العسكرية لنجل الشهيد عميد مصطفى عبيدو، وذلك خلال تكريمه ضمن تكريم شهداء الوطن بالندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة، حيث يكرم الرئيس السيسى عددا من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية.

















وتأتى الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة، فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.