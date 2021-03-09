شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: التغيير الذى حدث فى 2013 كان ثمنه كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، "التغيير الذى حدث عام 2013 كان ثمنه كبير على شعب مصر.. فالجيش من شعب مصر.. والشرطة من شعب مصر.. وكل إنسان يضحى من أجل مصر هو من شعب مصر".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى الندوة التثقيقية الـ 33 للقوات المسلحة: "العنوان والرسالة اللى ممكن كإنسان مصرى أتلقاها من سيرة الشهيد والمصاب أنه التمن ده اللى هو دم وروح قدم علشان الدولة دى تبقى دولة.. محدش يتصور فيه سبب يخليه يضيع الدولة".