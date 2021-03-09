شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشاهد فقرة خاصة "فى حب مصر" بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الندوة الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فقرة خاصة بعنوان "في حب مصر"، والذى يستعرض تضحيات أبطال مصر، الذين شاركوا فى الدفاع عن مصر، وتعرضوا لإصابات كبيرة خلال دفاعهم عن الوطن، وأصروا على استكمال دورهم مثل البطل نقيب جورج لطفى.

وتطرقت فقرة "فى حب مصر"، إلى تضحيات شهداء الجيش الأبيض في مواجهة فيروس كورونا، مثل الدكتور محمود سامى أحد أبطال مواجهة فيروس كورونا وغيرهم من الأطباء.

تأتى الندوة التثقيفية فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969 .