شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: شهداء الوطن كتبوا صفحات مضيئة تهتدى بها أجيال تأتى من بعدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن يوم الشهيد تتلاقى فيه تضحيات أبناء الوطن مع مفاخر مجدهم، متابعا: "أعظم الأيام خلودا يوم الشهيد نتذكر معا ما جاد به هؤلاء الأبطال بأنفسهم وأروحهم ليكتبوا صفحات مضيئة تهتدى بها أجيال تأتى من بعدهم تسير على خطاهم وتدرك أن الحفاظ على الأوطان ليس بالأمر بالهين، والحفاظ عليها يتطلب الجهد والتضحيات".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة: "فى يوم الشهد نتذكر ما حققه أبناء مصر على امتداد تاريخها الطويل، ليؤكد أن الأرض المقدسة لا تنتضب من الأبطال.. وما يسطره أبناء من شهداء مصر من تضحيات سوف يتوقف التاريخ إجلالا وتقديرا أمامه".