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الرئيس السيسى يحمل ابنة الدكتور أبو غنيمة شهيد كورونا فى الاحتفال بيوم الشهيد

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القاهرة - سامية سيد - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اسم الشهيد الدكتور أحمد ماضى إبراهيم يوسف أبو غنيمة، الذى توفى أثناء علاج المصابين بفيروس كورونا، وكانت آخر كلماته "وصيتي إليك يا الله أطفالى الضعفاء الذين لم أفرح بهم"، وحضرت التكريم نهلة أبو غنيمة زوجة الطبيب الشهيد.

 

وفى لفتة إنسانية، قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، جبين ابنتى الطبيب الشهيد وحمل الطفلة الصغرى على كتفه.

 

جاء ذلك ضمن تكريم شهداء الوطن بالندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة، حيث يكرم الرئيس السيسى عددا من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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