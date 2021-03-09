شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يكرم طبيبا فقد بصره أثناء مواجهة كورونا فى الاحتفال بيوم الشهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، الطبيب البطل محمود سامى قنيبر، والذى فقد بصره أثناء مواجهة فيروس كورونا، حيث أصيب الطبيب بتلف فى العصب البصرى أفقده بصره نتيجة الإجهاد والعمل الذى استمر 7 أيام متواصلة.

وتأتى الندوة التثقيفية فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.