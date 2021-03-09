شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يقبل رأس أم الشهيد عريف عماد أمير خلال الندوة التثقيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي أسرة الشهيد عريف عماد أمير رشدى يعقوب، وقبل رأس والدته، خلال تكريم أسر شهداء ومصابى العمليات الحربية بالندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة.

تأتى الندوة التثقيفية، فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969 .