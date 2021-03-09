خلال تكريمه أسر الشهداء.. السيسي يقبل رأس أم الشهيد عريف عماد أمير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسرة الشهيد عريف عماد أمير رشدي يعقوب، وقبل رأس والدته، خلال تكريم أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية بالندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة.

بدأت فعاليات الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ "أحمد تميم المراغي"، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن "يوم الشهيد".

تأتي الندوة التثقيفية، في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذي يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969.