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خلال تكريمه أسر الشهداء.. السيسي يقبل رأس أم الشهيد عريف عماد أمير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسرة الشهيد عريف عماد أمير رشدي يعقوب، وقبل رأس والدته، خلال تكريم أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية بالندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة.

بدأت فعاليات الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ "أحمد تميم المراغي"، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن "يوم الشهيد".

تأتي الندوة التثقيفية، في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذي يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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