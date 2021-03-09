أول تحرك رسمي بشأن واقعة "متحرش المعادي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن التقدم ببلاغ إلى النائب العام صباح اليوم الثلاثاء، بخصوص واقعة تحرش رجل بطفلة في المعادي.

وقالت السنباطي في تصريحات لمصراوي، إنه تم التحرك في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد فحص الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بالتقدم ببلاغ إلى مكتب النائب العام.

وأضافت: "إلى الآن لا توجد تفاصيل بشأن واقعة، لأنه يجب أن تكون هناك تحريات دقيقة".

وأوضحت أن فرق تابعة للمجلس تتابع القضية وتبحث عن الطفلة في الوقت الراهن لتقديم الدعم النفسي اللازم لها، ووضعها في دار رعاية مناسبة.

وأشارت السنباطي إلى إصدار بيان إعلامي متضمنًا التفاصيل في وقت لاحق من اليوم.

كانت تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة متحرش المعادي؛ كشفت أن الضحية طفلة تتسول بالشوارع، وجار البحث عن مكان إقامتها واستدعائها لسؤالها والتوصل لأسرتها.

وأوضحت التحريات، أن الحادث وقع أمام معمل تحاليل تعمل به فتاتان ظهرتا في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وفور رؤية المتحرش خرجتا له لمنع اغتصاب الضحية.

ويقوم فريق من مباحث الانترنت ومباحث القاهرة والنيابة العامة بالتحقيق في الواقعة. وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة وطلب التحريات عن الواقعة.