السيسي يكرم عددًا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد المنعم:

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددُا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، خلال الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم بعنوان "لولاهم ما كنا هنا".

وبدأت فعاليات الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ " أحمد تميم المراغي"، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن "يوم الشهيد".

تأتي الندوة التثقيفية، فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.