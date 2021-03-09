بـ "حشيش وهيروين".. حملة أمنية تسقط 7 تجار في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن والعام ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة .

ونجحت الحملات في مديرية أمن البحيرة عن ضبط 50 طربة من مخدر الحشيش –هاتفان محمول – مبلغ مالى بحوزة شخصين "لهما معلومات جنائية".

وفى مديرية أمن أسيوط ضبط كمية من مخدرى الهيروين والحشيش - هاتفان محمول – مبلغ مالي بحوزة 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية".

وضبطت الحملات بالفيوم كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالي – سلاح أبيض بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية".

. وفي الدقهلية تم ضبط 3232 قرص مخدر- 11 أمبول مؤثر على الحالة النفسية– هاتف محمول- مبلغ مالي بحوزة أحد أشخاص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.