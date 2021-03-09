شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة كفرالشيخ» تفوز بتمويل أحد مشاريع التخرج من أكاديمية البحث العلمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ فوز كلية الزراعة بجامعة كفرالشيخ بتمويل أحد مشاريع التخرج «مشروعى بدايتى» من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وأضاف رئيس جامعة كفرالشيخ أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى أعلن نتائج برنامج دعم مشروعات التخرج بأكايمية البحث العلمى والتكنولوجيا “مشروعى بدايتى” للعام المالى 2020/2021، وأن اللجان الفنية بالأكاديمية وافقت على دعم 336 مشروع تخرج لهذا العام من اجمالى 850 مشروع مطابقة للشروط تقدموا للحصول على الدعم، وببلغ إجمالى الدعم الذي ستوفره الأكاديمية للمشروعات المقبولة حوالى 25 مليون جنيه، وأن عدد الجامعات والمعاهد التي ستحصل على الدعم هذا العام بلغ 42 جامعة وكلية من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا.

وفازت كلية الزراعة جامعة كفرالشيخ بتمويل أحد هذه المشاريع باجمالى تمويل قدرة 61000 جنية لفريق من 11 طالب وطالبة من طلاب البكالوريوس برئاسة الطالبة فاطمة عبدالوهاب مصطفى وتحت إشراف الدكتور عنتر نصر البنا الأستاذ بقسم الوراثة بالكلية لدراسة مشروع بعنوان «المعالجة الحيوية للعناصر الثقيلة باستخدام البكتريا المثبتة المعزولة من مياه الصرف» .

وأضاف رئيس جامعة كفرالشيخ أن هذا المشروع لخدمة أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بصفة عامة وأيضا لمعالجة أحد المشاكل الزراعية البيئية الحيوية التي تؤرق منطقة شمال الدلتا عامة ومحافظة كفرالشيخ خاصة.

وأشار دسوقي إلى أن جامعة كفرالشيخ فازت بتمويل 7 مشاريع طلابية في مجالات الزراعة والبيئة والاستزارع السمكى والهندسة وعلوم النانوتكنولوجى والذكاء الاصطناعى.