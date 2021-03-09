شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يستعرض فيلم «حلم الشهيد» في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الفنان آسر ياسين، منذ قليل، الفيلم التسجيلي، حلم الشهيد، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ33 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء وأسر الشهداء.

واستعرض الفيلم السبب في الاحتفال بهذا اليوم، وعدد من بطولات شهداء الجيش المصري.

تأتي الندوة التثقيفية في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذي يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969.