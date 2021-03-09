شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام امتحان اللغة الإنجليزية بمدارس شمال سيناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظم امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي، في مختلف مدارس محافظة شمال سيناء، دون شكاوى، حيث لم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى أو إخطارات بخصوص سير الامتحان.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه يؤدي 3 آلاف و19 طالبًا الامتحان إلكترونيًا في 29 مدرسة على مستوى المحافظة، عن طريق جهاز التابلت .

وأشار وكيل وزارة التعليم في شمال سيناء، إلى تخصيص فريق لتقديم الدعم الفني والرد على الشكاوى التي تواجه الطلاب خلال أداء الامتحانات، حيث يضم الفريق عددًا من أخصائي التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة.

ولفت وكيل وزارة التعليم في شمال سيناء، إلى توقيع الكشف الطبي على الطلاب عن طريق الكواشف الحرارية، قبل دخول لجان الامتحان، وإتباع الإجراءات الاحترازية ودخول الطلبة إلى لجان الامتحانات بالكمامة الواقية.

امتحان الصف الثاني الثانوي

امتحان الصف الثاني الثانوي

امتحان الصف الثاني الثانوي

امتحان الصف الثاني الثانوي