شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن الشهداء: «راحوا عند ربنا علشان البلد تعيش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعقيباً على فيلم رصد عدد من تضحيات شهداء الجيش المصري، خلال الندوة التثقيفية: «كلنا متأثرين بالموقف وكلام كل أسرة شهيد اتكلمت، وألمهم لا نستيطع تخفيفها».

وتابعت: «أن سيرة الشهيد بتذكرنا حاجة واحدة بس، وأكررها فقط أن الناس دي راحت عند ربنا علشان البلد دي تعيش بخير، وان اصحابها واهلها المصريين كلهم يكبروها ويعلوها ويحافظوا عليها، وميخربهاش، وإلا كل تضحية أتقدمت من 7 أو 8 سننين لحد دلوقتي مكنتش في مكانها».

وأكمل السيسي: «لما طلبتوا التغيير وتم التفويض في مكافحة الارهاب وكنا عارفين اننا بالاجراء في 2013، هيكون الثمن كبير على شعب مصر، انا اتصور العنوان والرسالة اللى نحصل عليها من سيرة الشهيد والمصاب ان الثمن اللي هو دم وروح قدم علشان الدولة تكون دولة، محدش يتصور انه ممكن في سبب يخليه يضيع الدولة».