شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز الحسنة: استبدال محول الكهرباء المغذي لقرية المنبطح بمحول جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إن المجلس بالتنسيق مع هندسة الكهرباء يقوم بمتابعة وإصلاح محولات وأسلاك الكهرباء المغضية للقرى والتجمعات، لمواجهة انقطاع التيار الكهربي.

وأكد عفش، في بيان، أنه تم تغيير علب الكهرباء في قرية الجفجافة وإصلاح الكابلات التالفة وتغيير غير الصالح منها، بجانب تغيير المحول القديم في قرية المنبطح، واستبداله بمحول جديد بقدرة 100 كيلوفولت، لإنارة القرية بالكامل.

أشار رئيس مركز ومدينة الحسنة إلى أن ذلك يأتي بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بتقديم كافة الخدمات الممكنة أمام المواطنين في مختلف القرى والتجمعات.