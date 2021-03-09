شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يرأس قداس الذكرى الـ50 لنياحة البابا كيرلس في دير مارمينا العجائبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يترأس البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الالهى بمناسبة الذكرى الخمسين لنياحة البابا كيرلس السادس، 116 في تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، في دير مارمينا العجائبى بالاسكندرية حيث مقر دفن الرفات، وسط اجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة، اتساقا مع خطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومراعاة الباعد الاجتماعى.

وقال القمص موسى ابراهيم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية، أن البابا يرأس القداس الالهى، اليوم في دير القديس العظيم مارمينا العجائبى في الكينج مريوط غرب الاسكندرية، بحضور ومشاركة الآباء الاساقفة أعضاء المجمع المقدس، ورهبان الدير.

وأضاف أن الأقباط لا يزالون يعتبرون البابا كيرلس السادس أبيهم الروحي، ويوقرونه ويطيبون ذكره حتى الآن، بإطلاق اسماء ابنائهم على اسمه ويعلقون صوره على جدران بيوتهم بحثا عن «البركة»، ومنذ 8 أعوام فقط سمح بإطلاق اسمه على الكنائس القبطية الارثوذكسية سواء في مصر أو بلاد المهجر .

والبابا كيرلس السادس جمعته صداقة بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وتبرع الأخير لبناء كاتدرائية الأقباط بالعباسية.

ويعد البابا كيرلس السادس أول بابا من باباوات الكنيسة المصرية، الذي يفتتح كنائس مصرية ارثوذكسية خارج مصر،فقد أخذ الكنيسة القبطية لأول مرة إلى خارج مصر، ففتتح الكنائس بالكويت وكندا والولايات المتحدة، كما استقلت الكنيسة الإثيوبية عن الكرسي المرقسي بالإسكندرية في عهده.

ومن مواقفه التي لن ينساها التاريخ القبطي، إعادة جسد القديس «مارمرقس» الرسول إلى القاهرة، وهو مؤسس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والذي بشر وكرز بالمسيحية في مصر، هو أحد تلاميذ السيد المسيح.

كما شاركت مصلحة سك العملة المصرية، قبل اسابيع طرحت ميداليات معدنية تذكارية، منها ميدالية البابا كيرلس السادس، لتذكار مرور 50 عاما «اليوبيل الذهبي»لرحيل البابا كيرلس السادس، محفور عليها ايه من الانجيل، تعتبر منهج لحياة البابا كيرلس والتي كان يرددها كثيرا هي :«صلوا كل حين».