شكرا لقرائتكم خبر عن «ملوش لزوم كل الشوشرة دي».. صاحب المعمل ينتقد تصرف الموظفة في واقعة طفلة المعادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر من موقع التحرش بطفلة المعادي عن استياء صاحب معمل التحاليل من الموظفة التي ظهرت في فيديو الواقعة مع المتحرش.

وقال المصدر الذي رفض نشر اسمه لـ«المصري اليوم» إن صاحب المعمل استاء من تصرف الموظفة برفع الفيديو ونشره على صفحتها الشخصية على «فيسبوك».

المصري اليوم في موقع واقعة التحرش بطفلة في المعادي

المصري اليوم في موقع واقعة التحرش بطفلة في المعادي

وبحسب المصدر، قال صاحب المعمل للموظفة: «كنا نقدر نجيب حق البنت عن طريق القسم ومعانا دليل، ومكنش له لزوم كل الشوشرة اللي حصلت دي».

وأضاف المصدر أن الموظفة ردت على صاحب المعمل، قائلة: «أنا عندي عيال ومفكرتش في أي حاجة لأني مقدرش أشوف حد فيهم في الموقف ده، ولازم الناس كلها تعرف والشخص ده ياخد أقصى عقوبة».

المصري اليوم في موقع واقعة التحرش بطفلة في المعادي

المصري اليوم في موقع واقعة التحرش بطفلة في المعادي

المصري اليوم في موقع واقعة التحرش بطفلة في المعادي

كانت «المصري اليوم» حرصت على الانتقال لمكان الواقعة للوقوف على تفاصيل الحادث.

والتقت «المصري اليوم» بأحد العاملين بكشك يقع في محيط العقار، والذي قال إن الطفلة التي تم التحرش بها من أطفال الشوارع الذين يتسولون في إشارة ميدان الحرية.

وأشار العامل -الذي رفض ذكر اسمه- إلى أن الحادث وقع أمام معمل تحاليل يقع في العقار وأن الفتاة التي نشرت الفيديو تعمل فيه وليست ربة منزل كما أشيع، مضيفًا أنها رأت الرجل عبر كاميرات المعمل، الأمر الذي دفعها للخروج له ومواجهته إلا أنه أنكر وتمكن من الهرب منها.

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قد تداولوا مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة قيام شخص بالتحرش بطفلة، مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه، بعدما أثار حالة من الاستياء والغضب، خاصة بعد تزامنه مع الاحتفال بـ يوم المرأة العالمي.

المصري اليوم في موقع واقعة التحرش بطفلة في المعادي

المصري اليوم في موقع واقعة التحرش بطفلة في المعادي

المصري اليوم في موقع واقعة التحرش بطفلة في المعادي

المصري اليوم في موقع واقعة التحرش بطفلة في المعادي