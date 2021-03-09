شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 190.4 ألف رأس ماشية وطائر ضد الحمى القلاعية وأنفلونزا الطيور في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صباح جارح، مدير عام الإدارة العامة للوقاية بمديرية الطب البيطري في الإسكندرية إن المديرية تواصل تنفيذ حملات مختلفة على معظم المناطق التابعة للأحياء، لتحصين المواشي والطيور ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والحمى القلاعية المتعدد والوادي المتصدع، والتسمم الدموي وأنفلونزا الطيور، وطاعون المجترات.

وأضافت «جارح»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن إجمالي ما تم تحصينه خلال شهر فبراير الماضي، بلغ 190 ألف و408 رأس ماشية وطائر بواقع 168 ألف 187 رأس ماشية، و22 آلاف و220 طائر بمختلف الأحياء.

وأوضحت أنه تم تحصين 96 ألف و936 رأس ماشية، (أبقار وجاموس وأغنام) ضد مرض الحمى القلاعية، و50 ألف و880 رأس ماشية (أبقار وجاموس وأغنام) ضد مرض حمى الوادى المتصدع، و276 رأس أبقار ضد مرض جدري الماشية، و550 ضد جدري الأغنام، و19 ألف و545 رأس (أبقار وجاموس) ضد مرض التسمم الدموي «نيموباك»، فضلاً عن تحصين 22 ألف و220 طائر، (دجاج وبط ووز وديوك رومي)، بلقاح أنفلونزا الطيور خلال الشهر.

وأشارت مدير عام الإدارة العامة للوقاية بمديرية الطب البيطري في الإسكندرية إلى أن التحصينات تتم بالوحدات البيطرية المنتشرة في جميع أحياء الإسكندرية، وكذا المديرية بمحطة مصر والمزارع سواء للمواطنين الذين يقدمون إلى مقار هذه الجهات لتحصين ماشيتهم وطيورهم أو تنتقل اللجنة البيطرية لمقار حضانات التربية في البيوت والمزارع، للتحصين حسب طلبهم، لافتة إلى أنه تم إرسال خطة المديرية للتحصينات ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع للجمعيات الزراعية.