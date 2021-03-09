شكرا لقرائتكم خبر عن موزاييك الإسكندرية يحتفل باليوم العالمي للمرأة بقطعة فسيفساء نادرة عمرها 1600 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار احتفال متحف الموزاييك في الإسكندرية -تحت الإنشاء– باليوم العالمي للمرأة ، نشر مسؤولو صفحة المتحف على موقع التواصل الاجتماعي، باعتباره أول متحف متخصص في فن الموزاييك «الفسيفساء» في مصر وحوض البحر المتوسط، في معبد الرأس السوداء بمنطقة باب شرقي وسط الإسكندرية قطعة فسيفساء نادرة عمرها 1600 سنة، تحت شعار «حان الوقت».

وذكر متحف الموزاييك في الإسكندرية أنه إذا كان «حان الوقت»، هو شعار اليوم العالمي للمرأة هذا العام، فإن هناك العديد من النماذج النسائية اللاتى استطعن أن يطلقنه ويضئن حياتهن وحياة الآخرين ومنهم الأمبراطورة ثيودورا التي استطاعت أن تمحو ما فات وتضئ ما هو آت فلقد تحولت من ممثلة يفوق جمالها موهبتها وإنسانة تعيش حياه عابثة قادتها إلى طفل غير شرعي أن تتخذ قرارًا بترك موطنها القسطنطينية وتتجه إلى الإسكندرية، وتختفى عن الأنظار لفترة وتعود من جديد إلى القسطنطينية لتعيش حياه شريفة وتكسب رزقها من غزل الصوف وتزوجت من جستنيان الذي كان يحبها قبل أن تترك القسطنطينية واستطاع من أجلها أن يؤثر على جستن الأول ليصدر قانون يجيز زواج أعضاء مجلس الشيوخ من بنات الطبقة الفقيرة ليتزوجها وتصبح فيما بعد أمبراطورة لتؤثر عليه هي الأخرى ليصدر قانون يساوي بين النساء العاملات بالمسرح ومثل هذه الأماكن بالنساء الأخريات، ورغم أنها كانت تؤثر من لا يستحق بنعمها إلا أنها كانت محبة للخير ولا يمكن للتاريخ أن يغفل دورها في ثورة نيكا حيث قامت ثورة ضد الامبراطور جستنيان الأول، ونظرًا لتحرج موقفه فقد أراد الهرب

ولكنها قالت له «في مثل هذه الظروف التي نواجهها ليس لدينا الوقت لمناقشة هل على المرأة أن تسكت إذا تحدث الرجال أم لا وأرى أن الوقت ليس مناسبا للفرار حتى لو في ذلك الأمان كله فليس هناك شئ مضمون وكلنا يعلم أن لكل مولود يوم سوف يودع فيه الحياه لكن ليس من اللائق على من يصبح امبراطور أن يسمى بعد ذلك هارب وأنى لن أتخلى أبداً عن العباءة الإمبراطورية.

والفسيفساء المعروضة تصور الإمبراطورة ثيودورا من كنيسة سان فيتال برافينا في ايطاليا، وتؤرخ إلى القرن السادس الميلادي.

كما عرض متحف الموزاييك في الإسكندرية فسيفساء نادرة تحت شعار «النساء في القيادة»، تصور الملكة برنيكى الثانية زوجة بطليموس الثالث تضع على رأسها تاج على شكل مقدمة سفينة ترمز إلى مدينة الإسكندرية والتصوير محاط بإطار دائري عريض مزين بزخرفة تقلد في شكلها ريش الطيور .

والقطعة اُكتشفت بتل طماى بالدلتا، وتؤرخ بالعصر البطلمى ومعروضة حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة

"موزاييك الاسكندرية" يحتفل باليوم العالمى للمرأة بقطعة فسيفساء نادرة عمرها 1600 سنة (صور)

"موزاييك الاسكندرية" يحتفل باليوم العالمى للمرأة بقطعة فسيفساء نادرة عمرها 1600 سنة (صور)