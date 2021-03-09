شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيدًا لبدء تصنيع العربات .. السكة الحديد تبدأ إنشاء أرصفة قطارات تالجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ السكة الحديد إنشاء أرصفة قطار تالجو في ورش الفرز.

كانت هيئة السكة الحديد قد كشفت أن شركة تالجو الإسبانية ستبدأ في توريد أول قطارات تالجو خلال يوليو المقبل، من إجمالي 6 قطارات يتم تصنيعها وتوريدها لمصر طبقًا للعقد رقم 26/25 المبرم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الإسبانية نتيجة عطاء دولي بقيمة 158 مليون يورو، يشمل فقط توريد الوحدات، وعقد صيانة مدته 8 سنوات.

في الوقت الذي كشف موقع شركة تالجو عن بدء تصنيع العربات لصالح مصر، قالت الشركة على موقعها، إن القطار الواحد يتكون من 14 عربة مقسمة إلى درجة رجال الأعمال والأولى والثانية المكيفة.

أوضحت الشركة أن العربات تم تصميمها لتتحمل درجات الحرارة أكثر من 50 درجة مئوية، حيث راعت في تصميمها درجات الحرارة المرتفعة في محافظات الوجه القبلي.