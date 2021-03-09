شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تكشف حوار موظفة معمل التحاليل مع المتحرش بطفلة المعادي: «دي بنتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر في موقع التحرش بطفلة المعادي الحوار الذي دار بين موظفة معمل التحاليل التي ظهرت في فيديو الواقعة والمتحرش.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ«المصري اليوم» إن الشخص المتحرش قال للعاملة إن الطفلة ابنته وفقدت شيئا وأنهم يبحثون عنه.

أضاف المصدر أن موظفة معمل التحاليل كانت تتابع الحوار منذ البداية عبر كاميرات المراقبة المثبتة في مدخل العمارة.

المصري اليوم في موقع واقعة التحرش بطفلة في المعادي

المصري اليوم في موقع واقعة التحرش بطفلة في المعادي

وأشار المصدر إلى أن المتحرش ليس له علاقة بالعمارة، وأنه شاهد فضلات خشب خارج العمارة فظن أنها خالية من السكان.

وأوضح المصدر أن المتحرش لم يلاحظ كاميرات المراقبة، لافتا إلى أن الطبيب صاحب معمل التحاليل ومساعده لم يتواجدا داخل المعمل أثناء الواقعة.

المصري اليوم في موقع واقعة التحرش بطفلة في المعادي

المصري اليوم في موقع واقعة التحرش بطفلة في المعادي

المصري اليوم في موقع واقعة التحرش بطفلة في المعادي

كانت «المصري اليوم» حرصت على الانتقال لمكان الواقعة للوقوف على تفاصيل الحادث.

والتقت «المصري اليوم» بأحد العاملين بكشك يقع في محيط العقار، والذي قال إن الطفلة التي تم التحرش بها من أطفال الشوارع الذين يتسولون في إشارة ميدان الحرية.

وأشار العامل -الذي رفض ذكر اسمه- إلى أن الحادث وقع أمام معمل تحاليل يقع في العقار وأن الفتاة التي نشرت الفيديو تعمل فيه وليست ربة منزل كما أشيع، مضيفًا أنها رأت الرجل عبر كاميرات المعمل، الأمر الذي دفعها للخروج له ومواجهته إلا أنه أنكر وتمكن من الهرب منها.

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قد تداولوا مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة قيام شخص بالتحرش بطفلة، مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه، بعدما أثار حالة من الاستياء والغضب، خاصة بعد تزامنه مع الاحتفال بـ يوم المرأة العالمي.

المصري اليوم في موقع واقعة التحرش بطفلة في المعادي

المصري اليوم في موقع واقعة التحرش بطفلة في المعادي

المصري اليوم في موقع واقعة التحرش بطفلة في المعادي