شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون امتحانات اللغة الأجنبية الأولي والكيمياء بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي العام بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الأولي للشعبة العامة، والكيمياء للشعبة العلمية إلكترونيا على التابلت، وسط تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، حرصا علي صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين علي مستوي ٢٠ إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ومن جانبه أكد رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن الامتحانات تسير بشكل جيد ومنتظم، وأنه لا توجد أية شكاوي من قبل طلاب الصف الثاني الثانوي العام للدخول على المنصة الإلكترونية حتي الآن، مؤكدا أنه تم التشديد علي مديري الإدارات التعليمية والمدارس، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد أداء الامتحانات، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، والتأكد من ارتداء الكمامات الواقية ومراعاة المسافات البينية بين الطلاب، لافتا إلى أنه تم غسيل وتعقيم وتطهير جميع المدارس خاصة الفصول الدراسية ودورات المياه والمكاتب الإدارية والأثاث، والتأكد من توافر مواد التطهير وجهاز قياس الحرارة وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد أداء الامتحانات.

وأوضح وكيل أول الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية منعقدة علي مدار ٢٤ ساعة ، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة كل ما يطرأ من أحداث وإزالة كافة المعوقات أثناء سير الامتحانات.