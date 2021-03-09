شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام طلاب الصف الثاني الثانوي في امتحان الإنجليزي بمدارس الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظم طلاب الصف الثانى الثانوى منذ لحظات اليوم فى أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، لمادة الإنجليزى، وسط إجراءات احترازية مشددة، وقامت الفرق المسؤولة عن دخول الطلاب بقياس درجات الحرارة بأجهزة الكواشف الحرارية، وارتداء الطلاب للكمامات، وتنظيم الدخول للجان ومراعاة التباعد الاجتماعي، ومنع تواجد الطلاب فى الطرقات والدخول للجان بنظام كامل.

ومن جانبه أكد محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، انتظام الامتحانات في كافة مدارس المحافظة، والبالغ عددها ٣٣ مدرسة ثانوى، والتى تجرى بها أعمال الامتحانات إلكترونيا، مشددا على التزام كافة العاملين والطلاب بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب والعاملين قبل الدخول إلى المدارس وارتداء الكمامات وتطهير وتعقيم الأيدي، بجانب منع وقوف الطلاب بطرقات اللجان وعدم التجمع داخل المدرسة عقب الانتهاء من أعمال الامتحانات.