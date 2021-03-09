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رئيس جامعة العريش يتفقد المدن الجامعية

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور سعيد لافي، رئيس جامعة العريش بشمال سيناء، المدن الجامعية، حيث تفقد غرف المعيشة وصالة الطعام والمطبخ الرئيسي، حيث استمع إلي العاملين بالمدن الجامعية والطلبة والطالبات.

وشدد رئيس الجامعة علي النظافة وتقديم خدمة جيدة للطلبة.. لافتًا الي اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع منشآت المدن الجامعية والمتابعة الدورية من الجهات المعنية.

أشار رئيس الجامعة إلي أنه يوجد عدد 6 مبان للمدن الجامعية في الحرم الجامعي بضاحية السلام بالعريش من بينها 4 مبان للذكور ومبنيان للإناث تتراوح ما بين 3 و5 طوابق، حيث يضم كل مبني مكاتب إدارية وصالة مشاهدة وصالة ألعاب وصالة طعام ومطبخا متكاملا ومخازن وحمامات حديثة بالطابق الأول، بينما باقي الطوابق مجهزة بغرف للإعاشة بطاقة 600 فرد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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