بدء فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بيوم الشهيد بحضور الرئيس السيسى

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، فعاليات الندوة التثقيفية الـ 33 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم تلاوة آيات من القران الكريم.

محمد يوسف

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