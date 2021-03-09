شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بيوم الشهيد بحضور الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، فعاليات الندوة التثقيفية الـ 33 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم تلاوة آيات من القران الكريم.
وتأتى الندوة التثقيفية فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.