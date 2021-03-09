شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل مقر الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد الندوة التثقيفية الـ 33 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، والمقامة فى مركز المنارة، وكان فى استقبال الرئيس السيسى، قادة القوات المسلحة.

تأتى الندوة التثقيفية، فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.