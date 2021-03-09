شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب 2 ثانوى فى 15 محافظة يبدأون امتحان الكيمياء واللغة الأجنبية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ قبل قليل، طلاب الصف الثانى الثانوى العام، فى أداء امتحان مادتى "اللغة الأجنبية الأولي" للشعبة العامة و"الكيمياء" للشعبة العلمية، إلكترونيا داخل المدارس على التابلت، فى 15 محافظة هى القاهرة وبورسعيد ودمياط والسويس والشرقية والغربية والبحيرة وبنى سويف والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء، بينما يبدأ طلاب باقى المحافظات وهم الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر امتحاناتهم من العاشرة صباحا فى نفس المادتين.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمرحلتين التعليم الأساسي والثانوى العام 27 فبراير الماضى وتستمر حتى 11 مارس الجارى، حيث أدى تلاميذ المرحلة الابتدائية الامتحانات متعدد التخصصات فى مواد العربى واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات بواقع ساعتين لكل صف دراسى بواقع 30 سؤالاً فى كل صف من الرابع حتى السادس الابتدائي، كما انتهى طلاب المرحلة الإعدادية من أداء الاختبار المجمع بواقع 35 سؤالاً فى جميع المواد، كما اختبر طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا فى أول أسبوع لهم بامتحانات الفصل الدراسي الأول ويستكملوا امتحاناتهم خلال الأسبوع الجارى.

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على عدم السماح للطلاب باصطحاب الكتب الخارجية أو المذكرات أو التليفونات المحمولة أو أي أجهزة تساعد على الغش، والتنبيه على الطلاب فى مكان ظاهر باللجان على أن حيازة التليفون المحمول حتى وان كان مغلقا يعتبر شروع في الغش والاخلال بنظام الامتحان، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.

كما نبهت الوزارة، على ضرورة توقيع الملاحظين بكشوف الملاحظة المعدة من قبل مدير المدرسة ومسئول شئون الطلبة والموضح بها رقم اللجنة والفترة الامتحانية، على أن تحتفظ المدرسة بتلك الكشوف لتحديد المهام والمسئوليات، مع ضرورة التزام الملاحظين بأسماء الطلاب الواردة بكشوف المناداة لكل لجنة فرعية، والتأكد من شخصية الطلاب والتنبيه على الطلاب بضرورة التوقيع بكشوف الحضور لكل جلسة امتحانية.

