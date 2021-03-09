شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل 7.9 مليون جنيه مستحقات عمالة مصرية لدى مؤسسة أردنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، عن تحويل القائمة 29 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 500 عامل مصرى لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا، وذلك بعد المتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن المستحقات بلغت 508 آلاف و 488 دولاراً، أى ما يعادل 7 ملايين و957 ألفاً و844 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالى جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفى حال إذا كان الاسم موجودًا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

وأكد الملحق العمالى بالأردن، أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها، حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.



وفيما يلي الأسماء المستحقة:























































